Paura nella notte esplode ordigno all' esterno di un basso
Paura nella notte appena trascorsa tra gli abitanti del centro di Napoli, che intorno all'1 hanno distintamente percepito una violenta esplosione.Numerose le segnalazioni al numero di emergenza delle Forze dell'Ordine. Sul posto sono accorsi gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: paura - notte
Minaccia l’ex compagna con la pistola, paura nella notte. Arrestato, lei lo aveva già denunciato
Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”
Paura a Ponsacco, incendio nel cuore della notte: a fuoco un appartamento
Incendio a Nocera Superiore: a fuoco fabbrica di imballaggi, notte di paura in via Lamia - facebook.com Vai su Facebook
Paura nella notte in via Spinuzza, incendio in un appartamento al terzo piano https://ift.tt/VZYbDkF - X Vai su X
Vieste, fanno esplodere ordigno ai piedi di un'abitazione: attimi di paura nella notte - Terrore nella notte di Lunedì 22 Settembre a Vieste dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno fuori il portone di un'abitazione in via Sante Naccarati. Si legge su ilsipontino.net
Ordigno esplode davanti a un’abitazione a Vieste: danni ma nessun ferito - Un ordigno rudimentale è esploso davanti a un’abitazione a Vieste: danni alla struttura, nessun ferito. Secondo trmtv.it