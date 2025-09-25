Paura nella notte a Tredozio In fiamme il bar di via Venti Settembre danni da fumo agli appartamenti sovrastanti

Paura nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì a Tredozio per un incendio che ha interessato il bar di via Venti Settembre. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato poco dopo l'1.30. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, Modigliana, Forlì e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it