Paura a Roma finti parenti si presentano in una scuola d’infanzia a Montesacro per prelevare un bimbo Vengono respinti e si allontanano

Si sono fermati davanti al cancello di una scuola dell’infanzia comunale a Montesacro, quartiere di Roma, questo mercoledì 24 settembre, chiedendo di ritirare un bambino. La coppia ha fornito il nome del bimbo e ne ha chiesto l’uscita prima dell’orario di chiusura. Ma la coordinatrice pedagogica del plesso, insospettita dalla loro identità, ha chiesto la documentazione prevista per il ritiro del minore. I due non figuravano tra le persone autorizzate al ritiro del piccolo. E sarebbero verso il minore dei perfetti sconosciuti. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’uomo e la donna, sprovvisti delle autorizzazioni necessarie, si sono poi allontanati. 🔗 Leggi su Open.online