Dopo le varie speculazioni che avevano già fatto trapelare la vicenda, è lo stesso regista a confermare che le cose sono andate proprio in quel modo Il pubblico ha dovuto attendere quattro anni tra Una battaglia dopo l'altra e l'ultimo progetto dello sceneggiatore e regista Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, ma ciò non significa che nel frattempo sia rimasto con le mani in mano. Da tempo circolavano voci secondo cui Anderson avrebbe avuto un ruolo significativo nella riscrittura di due film usciti entrambi nel 2023 e diretti da due registi altrettanto leggendari: Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Napoleon di Ridley Scott. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Thomas Anderson confessa: "Ho riscritto io questi film di Ridley Scott e Scorsese"