La danza sul ghiaccio italiana continua a dare importanti, se non importantissimi, segnali in ambito giovanile. Dopo quanto di buono fatto vedere a Varese da Soldati-Tagliabue, nella giornata odierna un'altra coppia di nuova formazione ha ben figurato in un appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Stiamo parlando di Zoe Bianchi-Daniel Basile, al momento secondi dopo la rhythm dance a Baku, teatro della quinta tappa della competizione itinerante. Ottima prestazione quella del binomio tricolore, capace di stampare al debutto un punteggio sopra la soglia dei sessanta punti, maturato grazie ad un programma ben confezionato in cui hanno raccolto livello 3 e livello 2 nel pattern di danza obbligata, livello 4 nei twizzles e nel sollevamento rotazionale e livello 2 sella serie passi sulla diagonale, ottenendo così 60.

© Oasport.it - Pattinaggio di figura: che debutto per Bianchi-Basile! Gli azzurri secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Baku