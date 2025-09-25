Pattinaggio artistico | Beccari-Guarise settimi dopo lo short al Nebelhorn Trophy Shin brilla in campo femminile
Tante certezze, ma anche interessanti sorprese nella prima giornata del Nebelhorn Trophy 2025, competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2025-2026 e pianificata questa settimana sul ghiaccio di Oberstdorf, in Germania. Per ciò che concerne i colori azzurri, le attenzioni si sono focalizzate maggiormente su Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, al ritorno in gara dopo un anno di pausa forzata dettata dall’infortunio della dama. Positiva la prova degli azzurri (soprattutto considerando la lunghissima assenza del ghiaccio), i quali in una gara di grande competitività si sono piazzati al settimo posto provvisori o ben comportandosi in tutto il layout, viziato esclusivamente da una piccola sbavatura nel triplo toeloop in parallelo e sulla trottola d’incontro finale, con cui hanno raccolto 62. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pattinaggio - artistico
