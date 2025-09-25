Paternò | controlli dei carabinieri del NIL nelle attività commerciali per la tutela dei lavoratori
ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche mirate a garantire sicurezza e legalità. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Catania (NIL) ha avviato una serie di controlli a Paternò con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nel mondo del lavoro e tutelare sia i diritti dei lavoratori sia la concorrenza leale tra le imprese. Le verifiche hanno riguardato diverse attività del settore commerciale e dei pubblici esercizi. Primo caso: negozio di abbigliamento. Durante un’ispezione in un negozio di abbigliamento gestito da una 31enne del posto, i militari hanno rilevato la mancata visita medica obbligatoria per i dipendenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: patern - controlli
QUESTURA DI CATANIA Controlli straordinari della Polizia di Stato a Paternò. Sono state identificate quasi 500 persone e controllati 220 veicoli, con 30 infrazioni contestate per un totale di circa 9.000 euro di sanzioni. L’attività, coordinata dal Commissariato - facebook.com Vai su Facebook
Controlli dei carabinieri del Nil nelle aziende a Palermo e provincia, lavoro nero e attività sospese - Nell’ambito di controlli predisposti dal Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Palermo, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo ha effettuato, nel capoluogo siciliano e nella relativa provincia, num ... Segnala blogsicilia.it
Caldo e sicurezza sul lavoro: controlli dei carabinieri del Nil sulle norme “ondate di calore” - Como – Ondate di calore e controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per verificare l’adozione delle misure di tutela, come prevede il provvedimento dell’Inps entrato in vigore due ... Si legge su ilgiorno.it