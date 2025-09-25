Patagonia scoperto un nuovo predatore simile al T-Rex | morì mentre divorava un antico coccodrillo
Buenos Aires, 25 settembre 2025 - Una creatura mostruosa del passato ‘riemerge’ in Argentina. Nel complesso roccioso di Lago Colhué Huapi, un gruppo di paleontologi ha riportato alla luce i resti di un gigantesco dinosauro predatore, ribattezzato ‘ Joaquinraptor casali’ (più avanti scopriremo perché) che ha abitato il nostro pianeta quasi 70 milioni di anni fa. Un animale imponente che apparteneva al gruppo dei megaraptori, carnivori dotati di lunghi crani e artigli affilati. Secondo gli esperti rappresentava uno degli ultimi grandi cacciatori dell’epoca Cretacea. Un ritrovamento insolito. Ciò che rende il ritrovamento ancora più impressionante è la posizione in cui sono stati trovati i fossili: nella mascella del dinosauro era intrappolato l’arto di un antico coccodrillo, segno che l’animale potrebbe essere morto proprio durante il pasto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Patagonia, scoperto un nuovo predatore simile al T-Rex: morì mentre divorava un antico coccodrillo - Nel complesso roccioso di Lago Colhué Huapi, un gruppo di paleontologi ha riportato alla luce i resti di un gigantesco dinosauro predatore, ribattezzato ... quotidiano.net scrive
Scoperto un nuovo raptor gigante: “Tra i denti aveva una zampa di coccodrillo, è morto mentre divorava il suo ultimo pasto” - Un predatore da 7 metri vissuto 66 milioni di anni fa, morto mentre divorava la sua preda. Scrive ilfattoquotidiano.it