Pastore consiglia l'Inter | I senatori non hanno più fuoco serve uno choc! Ho questa sensazione su Chivu

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento dell’ Inter di Cristian Chivu, mettendolo in paragone con la passata stagione. PAROLE – « Chivu mi sembra un equilibrista ed è anche un compito ingrato, a tantissimi allenatori più esperti di lui sarebbero tremate le gambe a prendere la squadra vice campione d’Europa, uscita in quel modo da quella stagione che continua ancora istintivamente a pensare al passato con tanti giocatori che sono tutti, come riflesso incondizionato, legati al passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

