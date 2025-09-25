. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento dell’ Inter di Cristian Chivu, mettendolo in paragone con la passata stagione. PAROLE – « Chivu mi sembra un equilibrista ed è anche un compito ingrato, a tantissimi allenatori più esperti di lui sarebbero tremate le gambe a prendere la squadra vice campione d’Europa, uscita in quel modo da quella stagione che continua ancora istintivamente a pensare al passato con tanti giocatori che sono tutti, come riflesso incondizionato, legati al passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pastore consiglia l’Inter: «I senatori non hanno più fuoco, serve uno choc! Ho questa sensazione su Chivu»