Pasticcio PalaMadiba Comune infuriato | Andate a Rubiera? Collaborazione finita

Volano gli stracci tra Volley Modena e Comune di Modena, all’indomani di una frenetica giornata di messaggi, mail, comunicati ufficiali, ed innumerevoli telefonate, in relazione alla reazione, onestamente a tratti anche un po’ scomposta da parte di tutti gli "attori", alla la notizia della verifica, da parte della dirigenza del Volley Modena, della possibilità di giocare la A2 che comincia tra dieci giorni, al PalaBursi di Rubiera. Tutto sarebbe originato dalla data ’ultimativa’ del 20 settembre, che la Lega avrebbe dato al Volley Modena, per produrre i documenti ufficiali sulla disponibilità di un impianto da almeno 500 posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

