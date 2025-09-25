Passo in avanti per la linea ferroviaria Bari-Napoli | completato scavo galleria San Lorenzo

25 set 2025

E' stato completato lo scavo della Galleria San Lorenzo, lunga 1.650 metri e situata nel comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento: si tratta di un nuovo passo nel grande progetto della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità-Alta Capacità tra Bari e Napoli. Salgono a quattro le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

