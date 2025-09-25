Passione per le auto d’epoca ventesima edizione per la Coppa Romagna Omaggio a Ercole Baldini

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 e domenica 28 settembre il Club Hermitage Veteran Engine di Forlì darà vita alla 20esima Coppa Romagna, manifestazione Asi di auto d'epoca. La kermesse, dedicata al ricordo di Ercole Baldini, partirà alle ore 16 di sabato da Piazza Saffi di Forlì. Le 40 auto di interesse storico si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

