Passeggiata Panoramica a Quarrata l’edizione numero 49 della gara

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarrata (Pistoia), 25 settembre 2025 – La Passeggiata Panoramica di Quarrata festeggia quest’anno la 49esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del podismo provinciale, ormai all’angolo con il mezzo secolo. La manifestazione, in programma per domenica 28 settembre con ritrovo alle 7,30 in via Galileo Galilei, sarà valida come quarta prova del Campionato provinciale Uisp  di corsa su strada. Il percorso principale misura circa 16 chilometri: dopo un tratto iniziale pianeggiante, gli atleti saranno chiamati ad affrontare le pendici del Monte Albano. Sono inoltre previste distanze ridotte di 3 e 7 km, adatte anche a chi desidera cimentarsi in un impegno più leggero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

passeggiata panoramica a quarrata l8217edizione numero 49 della gara

© Lanazione.it - Passeggiata Panoramica, a Quarrata l’edizione numero 49 della gara

In questa notizia si parla di: passeggiata - panoramica

Quarantesimo compleanno per la "Passeggiata panoramica" di Quarrata - 200 i partecipanti all'edizione numero 40 della Passeggiata Panoramica di Quarrata organizzata dalla locale Podistica Quarrata. Come scrive lanazione.it

Passeggiata Panoramica a Quarrata, foto e vincitori della 48esima edizione - La gara ha avuto il suo svolgimento sulle colline adiacenti la città del mobile per poi concludersi al centro della cittadina della piana pistoiese. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggiata Panoramica Quarrata L8217edizione