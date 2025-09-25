Passeggiata Panoramica a Quarrata l’edizione numero 49 della gara

Quarrata (Pistoia), 25 settembre 2025 – La Passeggiata Panoramica di Quarrata festeggia quest'anno la 49esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del podismo provinciale, ormai all'angolo con il mezzo secolo. La manifestazione, in programma per domenica 28 settembre con ritrovo alle 7,30 in via Galileo Galilei, sarà valida come quarta prova del Campionato provinciale Uisp di corsa su strada. Il percorso principale misura circa 16 chilometri: dopo un tratto iniziale pianeggiante, gli atleti saranno chiamati ad affrontare le pendici del Monte Albano. Sono inoltre previste distanze ridotte di 3 e 7 km, adatte anche a chi desidera cimentarsi in un impegno più leggero.

