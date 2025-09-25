Passeggiando con Peter Pan | lo spettacolo teatrale all' Oasi di San Silvestro

Nell’Oasi Wwf Bosco San Silvestro un nuovo spettacolo itinerante per le famiglie grazie alla collaborazione tra la Compagnia teatrale ‘La Mansarda Teatro dell’Orco' e il Centro di Educazione Ambientale del Wwf Oasi Bosco San Silvestro.Domenica 28 settembre, con inizio alle ore 11.00, la Compagnia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

