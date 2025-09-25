Passeggia con un ragazzo sui binari e viene investita dal treno | 25enne morta sul colpo

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sui binari a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Una ragazza di 25 anni è morta nella serata di ieri, mercoledì 24 settembre, dopo essere stata urtata da un treno in corsa in zona Malva Sud. Nella vicenda ci sono ancora diversi elementi da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Today.it

