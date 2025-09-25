Prima ospite Sofia Goggia. Da giovedì 25 settembre torna Passa dal BSMT, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli che ha trasformato la semplicità di una chiacchierata in uno dei format più amati e seguiti in Italia. A inaugurare la nuova stagione sarà un’ospite d’eccezione: Sofia Goggia. Regina delle piste e simbolo di determinazione, la campionessa italiana si racconta ai microfoni del BSMT ripercorrendo vittorie, cadute e sfide personali. Un dialogo intenso che mostra non solo la forza dell’atleta ma anche la fragilità della persona, con lo sguardo rivolto al grande sogno di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Passa dal BSMT: riparte la nuova stagione. Gli ospiti