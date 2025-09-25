Il Basement riapre le sue porte! Da giovedì 25 settembre prende il via la nuova stagione di Passa dal BSMT, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli che, episodio dopo episodio, ha trasformato la semplicità di una chiacchierata in uno dei progetti editoriali più ascoltati e seguiti d’Italia. A inaugurare questo nuovo viaggio sarà un’ospite speciale: Sofia Goggia. Regina delle piste e simbolo di determinazione, la campionessa italiana ai microfoni di Passa dal BSMT ripercorre sfide, vittorie e cadute, raccontando non solo la sua carriera sportiva ma anche il lato più intimo e umano di chi vive costantemente in equilibrio tra ambizione, sacrificio e resilienza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Passa dal BSMT – Al via oggi la nuova stagione del podcast di Gianluca Gazzoli con Sofia Goggia ospite della prima puntata