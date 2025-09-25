Passa dal BSMT – Al via oggi la nuova stagione del podcast di Gianluca Gazzoli con Sofia Goggia ospite della prima puntata

Il  Basement  riapre le sue porte! Da  giovedì 25 settembre  prende il via la nuova stagione di  Passa dal BSMT, il podcast ideato e condotto da  Gianluca Gazzoli  che, episodio dopo episodio, ha trasformato la semplicità di una chiacchierata in uno dei progetti editoriali più ascoltati e seguiti d’Italia. A inaugurare questo nuovo viaggio sarà un’ospite speciale:  Sofia Goggia. Regina delle piste e simbolo di determinazione, la campionessa italiana ai microfoni di  Passa dal BSMT   ripercorre sfide, vittorie e cadute, raccontando non solo la sua carriera sportiva ma anche il lato più intimo e umano di chi vive costantemente in equilibrio tra ambizione, sacrificio e resilienza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Passa dal BSMT: riparte la nuova stagione. Gli ospiti

