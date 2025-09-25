Pasqualone ad Affari Tuoi racconta la sua storia e accetta l'ultimo assegno | la partita diventa memorabile

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasqualone ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata del 25 settembre. Dopo aver sfidato la sorte e aver raccontato la sua storia, il pacchista del Molise lascia il programma con un assegno da 50mila euro. Il suo pacco conteneva il doppio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pasqualone - affari

pasqualone affari tuoi raccontaPasqualone ad Affari Tuoi racconta la sua storia e accetta l’ultimo assegno: la partita diventa memorabile - Dopo aver sfidato la sorte e aver raccontato la sua storia, il pacchista del Molise lascia il programma con un ... Secondo fanpage.it

pasqualone affari tuoi raccontaAffari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 25 settembre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 25 settembre 2025? Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Pasqualone Affari Tuoi Racconta