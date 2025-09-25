Partono le votazione per la segreteria campana del Pd | De Luca jr unico candidato
"Si apre una fase importante per l'intera comunità del partito campano. La affrontiamo con spirito unitario costruttivo e con senso di responsabilità, consapevoli delle sfide che abbiamo davanti in Regione e del delicato contesto internazionale che stiamo vivendo". Lo afferma Piero De Luca, unico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
