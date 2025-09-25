Parto della cantante | arriva la terza figlia con un nome unico

l'annuncio della nascita di rocki, la terza figlia di rihanna. Rihanna ha comunicato ufficialmente ai propri fan la nascita della sua terza figlia, condividendo un momento di grande gioia attraverso i social media. La cantante ha annunciato che il parto si è svolto nel fine settimana del 13 settembre, pubblicando alcune immagini che catturano l'emozione di questo evento speciale. La notizia ha suscitato immediatamente entusiasmo tra i follower, evidenziando ancora una volta come la vita privata dell'artista sia sotto costante attenzione. comunicazione sui social e dettagli del parto. Su Instagram, Rihanna ha condiviso uno scatto in cui appare felice mentre tiene tra le braccia la neonata.

In questa notizia si parla di: parto - cantante

