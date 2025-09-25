Partito Democratico a Torino espulso il Consigliere che ha detto alla collega Starà facendo un pomp*no

Dario Pera non fa più parte del Partito Democratico. Dopo la frase sessista pronunciata dal consigliere della Circoscrizione 8 di Torino durante un’assemblea pubblica, i vertici locali del Pd hanno deciso di espellerlo. Nei giorni scorsi, gli avevano chiesto di dimettersi, ma lui non sembrava. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: partito - democratico

