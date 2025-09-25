Partiti i lavori per la sede della Locale
Sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Roma 29 (nella foto), nel cuore di Ferno, che diventerà sede della Polizia locale. L’intervento è l’ultimo tassello di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che ha già riguardato il parcheggio del Lavatoio e la piazza Dante per un complessivo impegno di spesa di circa due milioni finanziato per circa un terzo con fondi regionali e per il resto dalle casse comunali. Fin dall’inizio il proposito dell’attuale Amministrazione è stato quello di destinare l’edificio a sede della Polizia locale. Il sindaco Sarah Foti esprime però un auspicio: "Ora proprio in virtù della sua dislocazione strategica e della destinazione ad accogliere servizi pubblici non è esclusa la possibilità di mettere a disposizione l’immobile anche per l’eventuale collocazione di una caserma dei carabinieri ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
