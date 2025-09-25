Partita IVA 2026 | cosa cambia e come prepararsi

Novità fiscali, limiti di fatturato, contributi e regime forfettario: tutto quello che devi sapere per partire col piede giusto nel nuovo anno.. Il 2026 è alle porte e con il nuovo anno arrivano anche alcune importanti novità fiscali per chi ha (o vuole aprire) una partita IVA. Cambiano limiti, obblighi contributivi e modalità operative: è fondamentale prepararsi per tempo per evitare sorprese e sfruttare al massimo i vantaggi disponibili. Ecco un riepilogo chiaro e aggiornato per professionisti, freelance, artigiani e piccoli imprenditori. 1. Nuovi limiti del regime forfettario. Il regime forfettario rimane uno dei più vantaggiosi per chi ha ricavi sotto soglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it