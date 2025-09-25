Parte il Servizio civile universale in Comune | venti giovani in campo per un anno

GALLIPOLI - Ha preso ufficialmente avvio da martedì a Gallipoli la nuova esperienza legata al Servizio civile universale per ben venti giovani che, fino a settembre del prossimo anno, saranno impegnati in tre progetti di valore sociale e culturale. Un anno di attività, crescita personale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it