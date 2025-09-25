Parte il Servizio civile universale in Comune | venti giovani in campo per un anno
GALLIPOLI - Ha preso ufficialmente avvio da martedì a Gallipoli la nuova esperienza legata al Servizio civile universale per ben venti giovani che, fino a settembre del prossimo anno, saranno impegnati in tre progetti di valore sociale e culturale. Un anno di attività, crescita personale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: parte - servizio
LIVE Darderi-Thompson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio
LIVE Sinner-Dimitrov, WImbledon 2025 in DIRETTA: si parte con il bulgaro al servizio
Capannoli: parte il nuovo servizio di raccolta a domicilio degli abiti usati
Disposto finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale,Servizio 4-Governo Del Sistema Rifiuti e Impiantistica a favore del Comune di Ustica per un importo di € 49.996,81 " Progetto per la posa in opera di un'isola ecologica autonoma ed autosufficiente n - facebook.com Vai su Facebook
A Lampedusa prende il via per la prima volta il Servizio Civile Universale con la Croce Rossa Italiana - Per la prima volta nell’isola di Lampedusa ha preso il via, Martedì 23 Settembre, il Servizio Civile Universale svolto presso la Croce Rossa Italiana. Lo riporta ilfattonisseno.it
Asti, iniziato il Servizio Civile Universale per 80 volontari - Il 23 settembre scorso, nell’Aula Magna del Polo Universitario Rita Levi Montalcini, hanno preso avvio 80 operatori volontari selezionati dal bando ... Come scrive atnews.it