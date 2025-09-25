Parma 18enne fermato in Viale Toschi | nello zaino ketamina ed LSD arrestato per spaccio

Un 18enne è stato arrestato a Parma per detenzione e spaccio di ketamina e LSD. Sequestrati oltre 58 grammi di droga durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Parma, 18enne fermato in Viale Toschi: nello zaino ketamina ed LSD, arrestato per spaccio

