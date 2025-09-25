Il rinvio del Classique ha un po’ mischiato le carte in tavola ed è arrivata la prima sconfitta stagionale del Paris Saint Germain di Luis Enrique, raggiunto da Monaco e Lione in vetta alla classifica alla vigilia della sfida interna contro l’Auxerre. I parigini hanno subito un gol a freddo nei primi minuti di gioco e sofferto le tante assenze, soprattutto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Auxerre (sabato 27 settembre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ennesimo clean sheet per Chevalier?