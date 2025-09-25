Parigi Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
L'ex presidente francese era finito sotto processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
