ParCO un nuovo hub del contemporaneo nell' Oltretorrente di Parma
Parma, 25 set. (askanews) - La città di Parma, nominata Capitale Europea dei Giovani 2027, si avvia ad ideare un nuovo hub dedicato al contemporaneo: ParCO, Parma Contemporanea, è il progetto pensato nel cuore dell'Oltretorrente, all'interno del complesso dell'Ospedale Vecchio, uno dei più antichi edifici italiani di architettura ospedaliera utilizzato come tale fino al 1926. Situato nel quartiere Oltretorrente, in un contesto urbano vivo e multiculturale, lungo l'attuale via d'Azeglio e con l'affaccio posteriore sul Parco Ducale, l'edificio è un ambiente ideale per dare forma a un laboratorio culturale aperto, inclusivo e radicale in ascolto delle sfide contemporanee e in continuità con il prestigioso passato della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
