Parco degli Acquedotti Retake firma l’accordo | manutenzioni e raccolta rifiuti garantiti per tre anni
Il parco degli Acquedotti può contare, per i prossimi tre anni, dei volontari di Retake Roma. E’ appena stato sottoscritto un patto di collaborazione che prevede la partecipazione della onlus e di tre soggetti istituzionali: l’ente parco regionale dell’Appia Antica, il Campidoglio e il Municipio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher presentano "La solitudine dei numeri primi" al Parco degli Acquedotti
Carolina Rosi introduce "Le mani sulla città" di Francesco Rosi al Parco degli Acquedotti
"I due papi" a Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti
Nel parco degli Acquedotti il nuovo murale di Polaski: è dedicato a Don Sardelli - Questa volta non all'interno delle baracche, smantellate alla metà degli anni Settanta. Lo riporta romatoday.it
Incendio in zona Parco degli Acquedotti - Un incendio e' divampato questa mattina nella zona di parco degli Acquedotti, a Roma, causando per circa 2 ore la sospensione della circolazione dei treni tra Roma Casilina e Ciampino. Riporta rainews.it