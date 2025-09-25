Parcheggio Rems a Volterra | iniziati i lavori con l' allestimento del cantiere

Con l'allestimento del cantiere edile, a partire da ieri, 24 settembre, sono iniziati i lavori per realizzare il nuovo parcheggio a raso nell'area dove sorgeva l'edificio ‘Livi’, nel complesso ospedaliero di Volterra. Il nuovo parcheggio avrà 96 posti auto e 13 posti per moto e ciclomotori, per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggio - rems

Volterra attende la nuova Rems. Il cantiere sbloccato da Asl: "E adesso via alle prime opere" - Dopo anni di attese e cantieri che si sono schiantati nelle secche di una grande crisi, la Asl Toscana Nord Ovest rende nota un’accelerazione per la realizzazione della nuova Rems (residenza per ... Da lanazione.it

Rems ancora in stallo a Volterra: "Storia di una priorità tradita" - "Il Comune di Volterra si candidò ad ospitare la Rems quando nove realtà della Toscana dissero ’no’. Riporta lanazione.it