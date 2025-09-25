Parcheggiato su una barella Scatta l’esposto in Procura

Finisce in pronto soccorso per forti dolori alla schiena e a una gamba che gli impedivano di stare in piedi e tanto meno seduto e dopo le prime terapie si ritrova confinato su una barella, nel corridoio, con l’aria condizionata a palla e con una infermiera che voleva metterlo su una sedia a rotelle. Protagonista un avvocato, Roberto Marini, 61 anni, anconetano, che dopo quella giornata surreale ha deciso di presentare un esposto in Procura indirizzandolo anche al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, all’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, al direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Torrette Armando Gozzini al direttore sanitario Claudio Martini e alla dirigente del pronto soccorso Susanna Contucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

