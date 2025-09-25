Paramount+ | tutti i film e le serie in arrivo ad ottobre 2025

Il mese di ottobre su Paramount+ si annuncia ricchissimo di debutti e ritorni attesi. La piattaforma porta in streaming nuove stagioni delle sue serie di punta, docu-film esclusivi e un’offerta di cinema internazionale che spazia dall’horror al crime drama, oltre a titoli italiani cult in arrivo nella library. Tra gli highlight spiccano Mayor of Kingstown S4 con Jeremy Renner e Edie Falco, Ozzy: No Escape From Now, Vicious, Playing Gracie Darling, Alma & The Wolf, il finale di stagione di NCIS: Tony & Ziva e la nuova stagione di Teen Mom UK Next Generation. 🔗 Leggi su Cinefilos.it