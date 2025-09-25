Bergamo. L’ASST Papa Giovanni XXIII accoglie da giovedì 25 settembre il dottor Alessandro Amorosi come nuovo Direttore Sanitario. Classe 1974, milanese, Amorosi succede al dottor Mauro Moreno, recentemente nominato Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi di Varese. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano, Amorosi ha conseguito un master in Sanità pubblica e Gestione dei servizi sanitari presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dopo una lunga esperienza all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, dal 2020 ha operato in Regione Lombardia nella Direzione Generale Welfare, dove ha lavorato alla progettazione, sviluppo e valutazione delle attività innovative, dei piani e dei progetti di ricerca e allo sviluppo della Rete clinico-assistenziale, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi delle Reti tempo dipendenti, della Rete oncologica, della Rete Emergenza-Urgenza, della Rete Trapianti e del sistema trasfusionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Papa Giovanni XXIII, Alessandro Amorosi prende le redini della direzione sanitaria. Locati: “Verso nuove sfide”