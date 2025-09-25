Papà a 64 anni la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio
(Adnkronos) – Roland Orzabal, la rock star anni ’80 e chitarrista dei ‘Tears for Fears’ è diventato di nuovo papà a 64 anni. Roland ha dato il benvenuto a una bambina con la sua seconda moglie Emily, che ha 26 anni meno di lui. La moglie Emily ha partorito a giugno. A confermare la notizia, il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: anni - rock
Band rock degli anni ’70 che hanno ispirato la grande sensazione del j-pop
Canzoni rock classiche degli anni ’70 più lunghe di 10 minuti
10 incredibili canzoni rock del 1965 che compiono 60 anni nel 2025
Addio a Marianne Faithfull, icona rock degli anni '60 - Foto - facebook.com Vai su Facebook
#MiMandaLouBrano by @spazio_nello Nel 1985, 40 anni fa, usciva Love dei Cult, il disco che li ha consacrati. Guidati dal carismatico Ian Astbury e dal talentuoso Billy Duffy, Love rimane un gran bel disco. ? - X Vai su X
Papà a 64 anni, la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio - (Adnkronos) – Roland Orzabal, la rock star anni ’80 e chitarrista dei ‘Tears for Fears’ è diventato di nuovo papà a 64 anni. Riporta msn.com