Papà a 64 anni la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio

Webmagazine24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Roland Orzabal, la rock star anni '80 e chitarrista dei 'Tears for Fears' è diventato di nuovo papà a 64 anni. Roland ha dato il benvenuto a una bambina con la sua seconda moglie Emily, che ha 26 anni meno di lui. La moglie Emily ha partorito a giugno. A confermare la notizia, il .

