Paolo vertice in procura | indagini a tutto campo sul suicidio del 15enne

Si è svolta questa mattina, 25 settembre, una riunione riservata alla procura di Cassino per fare il punto sulle indagini legate alla morte di Paolo, il ragazzo che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in circostanze ancora da chiarire e dopo aver subito per anni episodi di bullismo.Al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Caso Paolo Mendico: vertice in Procura a Cassino, indagini in corso a tutto campo

paolo vertice procura indaginiSuicidio di Paolo Mendico, vertice in Procura a Cassino: focus sulle perizie del Racis - Esaminati gli esiti delle analisi sui dispositivi del 15enne e le dichiarazioni dei docenti. Da latinaoggi.eu

paolo vertice procura indaginiPaolo Mendico, il procuratore Fucci: «Stiamo facendo verifiche oltre l'ambiente della scuola. L'ultimo messaggio prima del suicidio? Segnali contraddittori» - Parla il capo della procura di Cassino, che indaga sul suicidio del ragazzo insieme alla procura dei minori di Roma e agli ispettori del Miur ... Lo riporta msn.com

