Paolo vertice in procura | indagini a tutto campo sul suicidio del 15enne

Si è svolta questa mattina, 25 settembre, una riunione riservata alla procura di Cassino per fare il punto sulle indagini legate alla morte di Paolo, il ragazzo che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in circostanze ancora da chiarire e dopo aver subito per anni episodi di bullismo.Al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it