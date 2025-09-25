Paolo vertice in procura | indagini a tutto campo sul suicidio del 15enne
Si è svolta questa mattina, 25 settembre, una riunione riservata alla procura di Cassino per fare il punto sulle indagini legate alla morte di Paolo, il ragazzo che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in circostanze ancora da chiarire e dopo aver subito per anni episodi di bullismo.Al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: paolo - vertice
Cambio al vertice del Rotary Club Pisa: Paolo Ghezzi è il nuovo presidente
Caso Paolo Mendico: vertice in Procura a Cassino, indagini in corso a tutto campo
Paolo Di Canio sulla corsa Scudetto e sul Napoli Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato la lotta al vertice e la vittoria del Napoli sulla Fiorentina: “La mia griglia è Napoli, Inter, Juve e Milan per motivi diversi. L’Inter si riprenderà, è a - facebook.com Vai su Facebook
Torna la lotta al vertice tra Napoli e Juventus? Azzurri e bianconeri sono in vetta alla classifica di Serie A dopo 3 turni e...si riaccende la 'rivalità' Guardate cosa fanno Clementino e Paolo Belli in aereo #SSCNapoli #Juventus #Clementino #PaoloBelli - X Vai su X
Suicidio di Paolo Mendico, vertice in Procura a Cassino: focus sulle perizie del Racis - Esaminati gli esiti delle analisi sui dispositivi del 15enne e le dichiarazioni dei docenti. Da latinaoggi.eu
Paolo Mendico, il procuratore Fucci: «Stiamo facendo verifiche oltre l'ambiente della scuola. L'ultimo messaggio prima del suicidio? Segnali contraddittori» - Parla il capo della procura di Cassino, che indaga sul suicidio del ragazzo insieme alla procura dei minori di Roma e agli ispettori del Miur ... Lo riporta msn.com