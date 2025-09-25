Paolo Bonolis la Rai ha tentato il colpaccio | la super offerta

Personaggi Tv. Il ritorno di Paolo Bonolis su Canale 5 con le nuove puntate di Avanti un altro non era affatto scontato. Secondo le rivelazioni di AffarItaliani.it, il conduttore sarebbe stato a un passo dal lasciare Mediaset per approdare in Rai con un contratto di grande prestigio. La trattativa, però, non è andata in porto: decisivo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, che lo ha convinto a restare, seppur con un accordo annuale. Leggi anche: Colpo di scena a “La Ruota della Fortuna”, Scotti si lascia andare: “Prima o poi doveva succedere” La proposta Rai: tre edizioni di Sanremo e il ritorno de Il senso della vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Paolo Bonolis, la Rai ha tentato il colpaccio: la super offerta

