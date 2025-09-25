Paolo Belli | Da co-conduttore a concorrente Ballando è una palestra di vita
Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, torna su Rai 1 la ventesima edizione di Ballando con le stelle. Quest’anno, per la prima volta dopo tanti anni, Paolo Belli non sarà al fianco di Milly Carlucci nella conduzione. Al suo posto, accanto alla padrona di casa, ci sarà Massimiliano Rosolino. Ma Belli non abbandona il programma: anzi, sarà protagonista in una veste tutta nuova, quella di concorrente, in coppia con la maestra Anastasia Kuzmina. Abbiamo incontrato Belli, che ci ha raccontato emozioni, difficoltà e sorprese di questa nuova avventura. Paolo Belli dopo tanti anni accanto a Milly Carlucci, quest’anno la vedremo in pista come concorrente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
