Momenti di apprensione per William Shatner, il leggendario interprete del Capitano James T. Kirk in Star Trek. L’attore, 94 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale mercoledì pomeriggio dopo un improvviso malore nella sua abitazione di Los Angeles. La diagnosi: il problema di Shatner. Secondo quanto riportato da TMZ, Shatner avrebbe avuto un problema legato alla glicemia. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi per precauzione: i paramedici, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno deciso di trasferirlo in un ospedale locale per sottoporlo agli accertamenti necessari. Le fonti vicine all’attore rassicurano che adesso “sta bene” e che “riposa tranquillamente”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Panico nel mondo dello spettacolo: il leggendario attore in ospedale d’urgenza