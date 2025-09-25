Pamela Petrarolo concorrente a Tale e Quale Show 2025 | È un sogno che si realizza Simona Ventura al Grande Fratello? Sono sicura che farà molto bene – Intervista

Pamela Petrarolo sarà una delle concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2025, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai Uno che torna a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa che si è tenutala Roma, abbiamo intervistato l’ex volto di Non è la Rai e con lei abbiamo parlato di questa nuova avventura televisiva ma anche di Grande Fratello. La Petrarolo infatti è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del reality di Canale 5. Intervista a Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025. Pamela Petrarolo, concorrente di Tale quale show, un sogno che si realizza perché l’avevi già detto in tante interviste, come ti stai preparando? “Mi sto preparando in maniera tosta perché qua si lavora tanto, non si lascia nulla al caso come giusto che sia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025: “È un sogno che si realizza. Simona Ventura al Grande Fratello? Sono sicura che farà molto bene” – Intervista

