Pamela Petrarolo concorrente a Tale e Quale Show 2025 | È un sogno che si realizza Simona Ventura al Grande Fratello? Sono sicura che farà molto bene – Intervista

Superguidatv.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Petrarolo sarà una delle concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2025, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai Uno che torna a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa che si è tenutala Roma, abbiamo intervistato l’ex volto di Non è la Rai e con lei abbiamo parlato di questa nuova avventura televisiva ma anche di Grande Fratello. La Petrarolo infatti è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del reality di Canale 5. Intervista a Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025. Pamela Petrarolo, concorrente di Tale quale show, un sogno che si realizza perché l’avevi già detto in tante interviste, come ti stai preparando? “Mi sto preparando in maniera tosta perché qua si lavora tanto, non si lascia nulla al caso come giusto che sia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

pamela petrarolo concorrente a tale e quale show 2025 200 un sogno che si realizza simona ventura al grande fratello sono sicura che far224 molto bene 8211 intervista

© Superguidatv.it - Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025: “È un sogno che si realizza. Simona Ventura al Grande Fratello? Sono sicura che farà molto bene” – Intervista

In questa notizia si parla di: pamela - petrarolo

Pamela Petrarolo: “Per un’intervista ho rischiato una denuncia e sono stata insultata”

Grande Fratello, scintille a distanza: la frecciatina di Tommaso e la replica di Pamela Petrarolo

Grande Fratello, Pamela Petrarolo svela tutta la sua verità e smaschera Tommaso Franchi: "Ecco cosa è successo"

pamela petrarolo concorrente taleIntervista a Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025 - Pamela Petrarolo è la nuova concorrente di Tale e Quale Show 2025: ecco cosa ci ha raccontato l'ex volto di Non è la Rai e del Grande Fratello ... Da superguidatv.it

pamela petrarolo concorrente taleTale e Quale Show, tutti i protagonisti: Carmen Di Pietro «ripetente», Flavio Insinna e Gabriele Cirilli coppia esplosiva, Gianni Ippoliti senza voce - Venerdì 26 settembre 2025 si riaccendono i riflettori su Tale e Quale Show, il varietà cult di Rai1 pronto a far cantare (e ridere) ancora una volta il pubblico. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Petrarolo Concorrente Tale