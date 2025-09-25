Palloni blu lanciati in Russia come mongolfiere | la nuova arma aerea degli ucraini
Dei palloni blu sono stati avvistati nei cieli della Russia. Sembrano mongolfiere, all'apparenza innocue. In realtà sono lì per la guerra e con ogni probabilità arrivano dall'Ucraina. Ci sono varie ipotesi sul loro uso, ma di sicuro non è la prima volta che vengono inviati in territorio nemico. 🔗 Leggi su Today.it
Mongolfiere nei cieli di Mosca, a cosa serve la nuova arma-esca di Kiev - Palloni aerostatici lanciati assieme a sciame di droni, l’ipotesi è che si tratti di una strategia per confondere e saturare le difese aeree russe ... Da msn.com