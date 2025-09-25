Palladino rivela | Addio Fiorentina? Sono andato via per divergenze con quella persona

Palladino rompe il silenzio: il vero motivo dell’addio alla Fiorentina è Pradé Dopo quattro mesi di silenzio, Raffaele Palladino è tornato a parlare. L’ex allenatore della Fiorentina ha scelto le colonne della Gazzetta dello Sport per raccontare i retroscena del suo addio, avvenuto a sorpresa al termine di una stagione più che positiva. Con lui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palladino rivela: «Addio Fiorentina? Sono andato via per divergenze con quella persona»

Palladino rivela: "L'addio a Firenze? Visioni differenti. Con Kean ho fatto una scommessa... "

L'ex tecnico della Viola: "Non avevo contatti con altri club quando ho lasciato Firenze. Con #Galliani al #Monza mi trovavo su tutto. Altrove non funzionava così"

Veneto delle meraviglie: il Teatro Olimpico di Vicenza rivela la sua anima ? Il Teatro Olimpico è l’ultima opera di Andrea Palladio: commissionato nel 1580, completato pochi anni dopo la sua morte, è il più antico teatro coperto al mondo. All’interno crea - facebook.com Vai su Facebook

Palladino torna in panchina: “Sto già studiando”, dove allenerà - Raffaele Palladino è ancora fuori dai giochi dopo l'addio alla Fiorentina: ora sembra pronto a tornare sulla panchina di una big. Riporta calciotoday.it