Palladino ricorda la Fiorentina | L’Inter? Una delle vittorie più belle caso Bove? Ecco cosa penso…
Palladino l’ex attaccante parla della stagione viola e del difficile episodio vissuto con Edoardo Bove: le parole dell’allenatore. Raffaele Palladino ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui racconta la sua ultima stagione alla Fiorentina, ripercorrendo momenti di gioia e difficoltà che hanno segnato il gruppo viola. VITTORIE INDIMENTICABILI – I ricordi più belli a Firenze: «Il giorno più bello a Firenze? Ne dico tre: le vittorie in casa contro Milan, Inter e Juventus. Serate indimenticabili per la città. E sì che abbiamo sempre giocato con quasi mezzo stadio chiuso per i lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: palladino - ricorda
Un cane non sa cosa sia il futuro e non ricorda il passato: vive nel presente, insegnandoci che il momento più bello è sempre l’adesso. #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook