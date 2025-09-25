Palladino esce allo scoperto: «Ecco perchè ho deciso di lasciare la Fiorentina». Le dichiarazioni dell’ex allenatore della viola alla Gazzetta. L’addio di Raffaele Palladino alla Fiorentina lo scorso 30 maggio aveva lasciato tutti di stucco. L’allenatore aveva rinunciato a un contratto biennale appena rinnovato e alla qualificazione europea conquistata sul campo, una decisione che fino a oggi era rimasta avvolta nel mistero. Per la prima volta, l’ex tecnico viola ha voluto spiegare pubblicamente, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, le motivazioni dietro la sua scelta inattesa. Palladino ha fatto chiarezza, negando categoricamente l’esistenza di accordi precedenti con altri club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino esce allo scoperto: «Ecco perchè ho deciso di lasciare la Fiorentina». Poi cita anche la Juve e rivela una scommessa con Kean