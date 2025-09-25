palio de san michele nel vivo spettacoli e taverne affollate stasera intimate emotions

La pioggia rallenta il Palio de San Michele, ma non scalfisce di un millimetro la passione e la partecipazione con i rionali protesi al gran finale di domenica. Con attenzione al sociale. Il maltempo, martedì sera, ha impedito al rione Sant’Angelo di chiudere le sfilate, con lo spettacolo, dal titolo "Insert Coin", rinviato alla serata di ieri. Nei giorni precedenti grande entusiasmo e partecipazione per quanto proposto, in una piazza Mazzini gremita, dai rioni Moncioveta (con la sfilata "Quando non soffia il vento"), Sant’Angelo (Quor Code) e San Rocco (con "Maestra"). Grande animazione, dunque, nella realtà bastiola, con le taverne affollate e le iniziative in corso seguite e apprezzate, per una manifestazione giunta alla sessantatreesima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

