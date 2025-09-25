Palio de San Michele nel vivo Spettacoli e taverne affollate Stasera Intimate Emotions
La pioggia rallenta il Palio de San Michele, ma non scalfisce di un millimetro la passione e la partecipazione con i rionali protesi al gran finale di domenica. Con attenzione al sociale. Il maltempo, martedì sera, ha impedito al rione Sant’Angelo di chiudere le sfilate, con lo spettacolo, dal titolo "Insert Coin", rinviato alla serata di ieri. Nei giorni precedenti grande entusiasmo e partecipazione per quanto proposto, in una piazza Mazzini gremita, dai rioni Moncioveta (con la sfilata "Quando non soffia il vento"), Sant’Angelo (Quor Code) e San Rocco (con "Maestra"). Grande animazione, dunque, nella realtà bastiola, con le taverne affollate e le iniziative in corso seguite e apprezzate, per una manifestazione giunta alla sessantatreesima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: palio - michele
Conto alla rovescia per il Palio. Novità Giostra Ludus Juvenum. La carica del rione San Michele
Il “Palio de san Michele“. Tre giorni di rievocazioni
Ristorante Il Palio Di Settembrini Michele | Legnano - facebook.com Vai su Facebook
Palio de San Michele: questa sera il rione San Rocco porta in scena MAESTRA; Palio de San Michele nel vivo. Spettacoli e taverne affollate. Stasera Intimate Emotions; È il turno del rione San Rocco in scena con “MAESTRA”.
Palio de San Michele nel vivo. Spettacoli e taverne affollate. Stasera "Intimate Emotions" - La pioggia rallenta i programmi ma non scalfisce la passione e la partecipazione con i rionali protesi al gran finale di domenica. Riporta msn.com
Palio de San Michele, a Bastia Umbra tutto pronto per la grande festa - La kermesse bastiola prenderà al via ufficialmente giovedì 19 settembre con l’apertura delle taverne enogastronomiche e la ... Lo riporta perugiatoday.it