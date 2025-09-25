Palestina la linea di Meloni è buonsenso Parla Marattin

Mentre l’Europa si divide sul riconoscimento della Palestina, l’Italia sceglie una via distinta, legando ogni passo al rilascio degli ostaggi e a una governance palestinese libera da Hamas. Una posizione che fa discutere, ma che per Luigi Marattin, deputato del Partito Liberaldemocratico, rappresenta l’unica scelta di buon senso. In questa intervista a Formiche.net, l’ex economista di governo ragiona sulle insidie della politica estera, sull’ambiguità delle piazze occidentali e sul rischio di un dibattito pubblico sempre più avvelenato. Onorevole Marattin, la premier sulla questione del riconoscimento dello stato di Palestina ha assunto una posizione diversa dagli altri leader europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

