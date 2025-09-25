Palestina Abu Mazen all' Onu | Riconoscimento va fatto da tutti gli Stati a Gaza un genocidio capitolo orribile del XX e XXI secolo - VIDEO

Durante il suo intervento, Abu Mazen ha chiaramente preso le distanze da Hamas, dichiarando che gli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele “non rappresentano il popolo palestinese” Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Mahm?d Abb?s, conosciuto come Abu Mazen, è intervenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palestina, Abu Mazen all'Onu: "Riconoscimento va fatto da tutti gli Stati, a Gaza un genocidio, capitolo orribile del XX e XXI secolo" - VIDEO

Abu Mazen a Onu, tutti gli Stati riconoscano la Palestina - Il presidente palestinese Abu Mazen parlando in videoconferenza all'Assemblea Generale Onu ha "esortato tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Si legge su msn.com

Abu Mazen all’Onu: “Da due anni genocidio di palestinesi, è uno dei capitoli più orribili della storia”. L’Idf parla di 700mila persone “fuggite” da Gaza City ... - La guerra di Israele a Gaza “sarà ricordato come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo”: lo ha detto il leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, in videocollegamento ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it