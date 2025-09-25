Palermo vigilessa aggredita brutalmente negli uffici del giudice di pace
Violenza improvvisa in pieno giorno. Una vigilessa è stata picchiata brutalmente da un uomo con calci e pugni negli uffici del giudice di pace di via Cavour, a Palermo, nella mattina di mercoledì 24 settembre. Dopo l'aggressione, l'uomo è fuggito ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata d'urgenza all' ospedale Civico. Ferma condanna delle istituzioni. Il sindaco Roberto Lagalla e il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello hanno espresso indignazione e solidarietà, definendo l'episodio « un atto vile e ingiustificabile ».
