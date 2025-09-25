Palermo per Ranocchia stop di 14-20 giorni | il numero dieci potrebbe rientrare dopo la sosta

Sospiro di sollievo in casa Palermo: il problema muscolare al flessore che ha costretto Filippo Ranocchia ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli venti minuti, nel match di Coppa Italia contro l'Udinese, è meno grave del previsto. Il numero dieci oggi si è sottoposto ad esami clinici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

