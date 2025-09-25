Palermo avvocato cerca di consegnare un cellulare a un detenuto | arrestato

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese. Il brindisino recluso è indagato in stato di libertà. L’arresto in flagranza è stato eseguito dagli agenti della polizia penitenziaria. Le indagini sono coordinate dalla pm Ilaria De Somma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

palermo avvocato cerca di consegnare un cellulare a un detenuto arrestato

© Feedpress.me - Palermo, avvocato cerca di consegnare un cellulare a un detenuto: arrestato

In questa notizia si parla di: palermo - avvocato

Simona Cinà morta annegata a Palermo, l'avvocato commenta l'autopsia: "Era viva quando è finita in piscina"

Omicidio a Palermo: l’avvocato parla di un delitto senza movente

Stefano Gaglio, ucciso davanti a una farmacia a Palermo. L’avvocato del killer: “Non c’entra l’eredità”

Cerca di consegnare cellulare a detenuto, arrestato al Pagliarelli un avvocato - Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese lì recluso. blogsicilia.it scrive

palermo avvocato cerca consegnarePalermo, un avvocato cerca di consegnare il cellulare a un detenuto: arrestato - Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo Avvocato Cerca Consegnare