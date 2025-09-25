Palermo avvocato cerca di consegnare un cellulare a un detenuto | arrestato

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese. Il brindisino recluso è indagato in stato di libertà. L’arresto in flagranza è stato eseguito dagli agenti della polizia penitenziaria. Le indagini sono coordinate dalla pm Ilaria De Somma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

