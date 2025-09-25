Palermo avvocato arrestato al carcere Pagliarelli | tentava di consegnare un cellulare a un detenuto

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della polizia penitenziaria. Un avvocato di Brindisi è stato arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo. Secondo quanto emerso, il legale stava cercando di far arrivare un telefono cellulare a un detenuto pugliese. L’arresto e le indagini. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e le indagini sono coordinate dalla pm Ilaria De Somma. L’avvocato fermato si chiama B.R., 41 anni, iscritto all’Ordine di Brindisi. Il colloquio con il detenuto. L’avvocato aveva richiesto un colloquio con il proprio assistito, un 36 anni, già condannato in primo grado a 20 anni di reclusione per appartenenza alla Sacra Corona Unita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

